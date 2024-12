Mistermovie.it - Mister Movie | The Wheel of Time 3: svelata la data di uscita e il teaser ufficiale

Amazon ha finalmente annunciato la data di uscita della terza stagione di The Wheel of Time, insieme a un nuovo trailer che accende l'attesa per il ritorno della serie fantasy. I fan possono prepararsi per un nuovo capitolo carico di colpi di scena e pericolose avventure che esploreranno ulteriormente il ricco mondo creato da Robert Jordan.

Quando debutterà la terza stagione?

La terza stagione di The Wheel of Time sarà disponibile in esclusiva su Prime Video a partire dal 13 marzo 2025. Gli episodi riprenderanno la trama lasciata in sospeso nella seconda stagione, mettendo in primo piano Moiraine Damodred (interpretata da Rosamund Pike), costretta a confrontarsi con nuove minacce e con la sua stessa sopravvivenza.