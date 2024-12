Mareggiata ad Ostia Zevi | Servono interventi per la tutela della costa

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 9 dicembre 2024 – Una delegazione dell’Assessorato al Patrimonio e Politiche abitative di Roma Capitale, insieme a funzionari del Dipartimento, ha effettuato un sopralluogo sul litorale, in seguito allache ha colpito gravemente il lungomare di.Sulla base di quanto constatato, Tobia, Assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative di Roma Capitale, ha dichiarato: «Non ci si può fermare alla conta dei danni,programmati e puntuali a. È fondamentale che si sviluppi una forte sinergia inter-istituzionale. Lacostiera è una competenzaRegione Lazio, ma Roma Capitale è pronta a collaborare attivamente per mettere in campo azioni coordinate e risolutive a salvaguardia dell’arenile, delle strutture balneari, del libero godimentospiaggia da parte dei romani» prosegue l’Assessore.