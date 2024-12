Lettera43.it - La nuova linea di Schlein: non inseguire più Conte e il M5s

Ellyha deciso di non andare più dietro alle paturnie di Giuseppe. Paradossalmente la segretaria dem sta mettendo in pratica i propositi annunciati proprio dall’ex premier: mani libere, alleanze locali dove è possibile e poi, alle elezioni politiche, si vedrà se e come mettere in piedi un’alleanza. Manon inseguirà più l’avvocato del popolo, non si rammaricherà più per i suoi continui stop and go e, soprattutto, non si farà più dettare l’agenda. Questa, spiegano diversi deputati dem in Transatlantico, vige già da qualche settimana. Da quandoha sentenziato che il campo largo non esiste più, contribuendo forse alla sconfitta di Andrea Orlando in Liguria, fino all’assemblea costituente, quando ha coniato l’espressione – un po’ paracula – di «progressisti indipendenti».