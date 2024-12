Ilnapolista.it - La discesa verso l’irrilevanza di Gerrard, emblema dei campioni che vanno a morire in Arabia Saudita (Guardian)

Stevennon sorride più. Fa le smorfie. Jonathan Liew scrive che è “una sorta di compressione ed esplosione simultanee”. E’ una sua espressione tipica, “più come un ringhio, un urlo di rabbia e sfida ed esorcismo e rivendicazione”. La felicità “è sempre stata una cosa chepreferiva lasciare agli altri”.L’editorialista delha visto il nuovo documentario di Netflix sul calcioe ha notato cheproprio non sorride. Ha “quell’espressione accartocciata, assente, vagamente smorfiosa, con le mani in tasca, un’espressione da scorribanda alle 2 di notte, l’espressione di un uomo che si prepara per la terza ora del suo corso di consapevolezza sui pericoli della velocità”.“è una presenza stranamente inerte davanti alla telecamera. Persino una sequenza inserita per aggiungere un po’ di leggerezza – una partita a calcio con suo figlio – si trasforma in un nonnismo leggermente straziante di un bambino di sette anni”.