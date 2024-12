Ilfattoquotidiano.it - La Basilicata è a secco, ma il lago Pantano di Pignola attende da anni i lavori già finanziati e definanziati

La crisi idrica innon si arresta neppure con l’inverno. Da molte settimane 29 Comuni tra cui il capoluogo Potenza, per un totale di oltre 140mila persone, devono fare i conti con drastiche riduzioni quotidiane dell’erogazione idrica. Il livello della diga del Camastra che dovrebbe assicurare l’approvvigionamento idrico per gran parte della Regione, è ben al di sotto del livello di guardia. Non se la passa meglio ildi, in provincia di Potenza, all’interno della Riserva Regionaledi, istituita nel 1984 ed estesa su 155 ettari nei quali il paesaggio è contraddistinto da ambienti naturali unici. Un paradiso terrestre riconosciuto come Sito d’Interesse Comunitario e Zona Speciale di Conservazione, oltre che zona di Transito Avifauna migratoria di specie protette, incluso nell’Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette del Ministero dell’Ambiente come Riserva Naturale Lacuale.