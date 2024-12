Ilnapolista.it - Khedira: «Özil è il più forte che abbia mai visto. Giocava come un angelo»

Cosa fa adesso Sami? “Mi sto preparando per una seconda carriera, studiando, facendo affari, viaggiando, studiando, prendendo la licenza di direttore sportivo.“. Intervistato da Marca l’ex centrocampista della Juve e del Realparla in verità da futuro allenatore. “Amo tutti gli sport e ne pratico molti, anche se non sono bravo. Tutti gli sport hanno le loro caratteristiche ed emozioni, per questo cerco di imparare da tutti. I tennisti devono avere una mentalità molto, perché sono soli in campo. Nel football americano, se un giocatore fa un passo sbagliato, il lavoro tattico svanisce completamente. Cerco di imparare dalla filosofia e dalla mentalità di ogni sport. Essere leader è uno stile di vita e non può essere copiato. Non puoi copiare Mourinho, Guardiola, Klopp o Ancelotti”.