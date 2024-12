.com - Jesi / A gennaio 2025 corso di scacchi al Circolo Cittadino

Organizzazione a carico dell’ Asddel presidente Raffaele Scoccianti. Ilsarà tenuto dall’Istruttore diplomato Luigi Ramini. Al termine dei Corsi i partecipanti potranno continuare a frequentare la sala messa a disposizione dalsotto la supervisione del Direttore tecnico Luca Torta, 10 dicembre 2024 – Il prossimopresso i locali dello storicodi, sede del nuovo Asd, prenderanno il via i corsi diper ragazzini e ragazzi, tenuti dall’Istruttore diplomato Luigi Ramini.I partecipanti saranno divisi in due gruppi: unbase per apprendere in maniera precisa tutte le regole del gioco e imparare a giocare una partita acompleta e un cosdo di 2° livello (adatto a chi conosce già le regole di gioco) in cui si approfondiranno i principali Temi di strategie e tattiche di gioco, fino a introdurre gli allievi che lo vorranno all’attività agonistica dei Tornei.