Jay Z accusato di stupro, nega e si presenta sorridente sul red carpet

Il brutto affair Puff Diddy continua a montare e coinvolgere sempre più persone dello star system hollywoodiano. L’ultimo, in ordine di tempo, l’amicone e compagno di merende Shawn Corey Carter, al secolo Jay-Z , uno dei rapper e produttori più famosi e potenti dello show biz, nonché marito di Beyoncé e padre dei suoi tre figli.L’uomo è statoda una (allora) tredicenne di averla stuprata, insieme a Diddy, nel 2000, durante una festa dopo la cerimonia- un after party – di premiazione degli MTV Awards. La denuncia, come riportano vari media internazionali, risale allo scorso ottobre, e come autore del reato compariva il nome di P. Diddy, al centro di un’indagine per abusi e tratta di essere umani a scopi sessuali.Fonte: IPAJay Z e Puff DaddyJay-Z ha immediatamente e strenuamente respinto le accuse, definendole non solo atroci e infondate ma alla base di un “vile tentativo di ricatto” da parte dell’avvocato della donna, Tony Buzbee, che ha in mano circa 20 cause civili contro P.