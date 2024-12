Sbircialanotizia.it - Jamie Foxx: “Ho avuto un ictus”

L’attore tra umorismo e lacrime, in uno speciale Netflix, ha rotto il silenzio sul misterioso ricovero ospedaliero dell'aprile 2023 "Houncausato da un'emorragia cerebrale"., uno dei talenti più versatili e apprezzati di Hollywood, ha rotto il silenzio sul misterioso ricovero ospedaliero dell'aprile 2023. In uno speciale Netflix, intitolato 'What Had .