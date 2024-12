I premi Nobel contro Donald Trump | Non confermate Robert F Kennedy Jr a capo della sanità americana

Leggi su Open.online

Sono oltre 75 i vincitori delche, in una lettera aperta, invitano i senatori a non confermare la nomina diF.Jr., a guida del dipartimento. La scelta del presidente elettoè, secondo gli esperti, dannosa per la salute pubblica. La missiva, ottenuta dal New York Times, segna la prima volta (in tempi recenti) una presa di posizione netta da parte di personalità culturali e soprattutto scientifiche autorevoliun nomina governativa. Tra loro figura anche Richards, vincitore del prestigioso riconoscimento per la medicina nel 1993 («per la scoperta dello splicing dei geni»).s, spiega la testata, ha contribuito a redigere la lettera., ha «mancanza di credenziali» in medicina, scienza o amministrazione.