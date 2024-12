Quotidiano.net - Giussano: Said Cherrah accoltella l'ex compagna, nuovo capitolo di violenza

(Monza e Brianza) Le persecuzioni continue, l’impossibilità di allontanarsi da lui, l’acido scagliato in faccia e ieri una coltellata alla schiena. Un anno segnato da un crescendo diper, ventiseienne di Broni, che per l’ennesima volta ha violato un ordine restrittivo del giudice per avvicinare e aggredire la sua ex, una ventiquattrenne di Erba. L’ultimo appuntamento ieri alle 13.30 nel parcheggio di un supermercato a, in Brianza, quando lei ha accettato un appuntamento ed è statata alla schiena. È stata trasportata all’ospedale di Monza, ricoverata nel reparto di Chirurgia d’urgenza, con una prognosi di 21 giorni. Un anno fa, il 21 novembre, era stata vittima di un’aggressione altrettanto violenta, quandol’aveva avvicinata a Erba, mentre andava al lavoro, e le aveva gettato in faccia e negli occhi acido muriatico.