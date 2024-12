Anteprima24.it - Giudice Sportivo, nessuno squalificato nel Benevento: Giugliano nel Sannio senza un attaccante

Tempo di lettura: < 1 minutonelper il match di sabato contro ilal “Ciro Vigorito” (ore 17:30). Restano in diffida Prisco, Capellini e Oukhadda per i quali al prossimo cartellino giallo scatterà un turno di stop automatico. La compagine di mister Bertotto, invece, non potrà disporre dell’Andrea De Paoli, spedito in anticipo sotto la doccia dal direttore di gara contro il Monopoli per un doppio giallo eper un turno che sconterà sabato in occasione di, ultima giornata del girone di andata. L'articolonelnelunproviene da Anteprima24.it.