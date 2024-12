Ilveggente.it - Girona-Liverpool, Champions League: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

è una partita valida per la sesta giornata die si gioca martedì alle 18:45: diretta tv,.Il ruolino delnella nuova fase a girone unico diè addirittura migliore rispetto a quello di campionato, dove i Reds la stanno facendo da padroni. In Europa abbiamo visto forse la versione migliore di Salah e compagni, gli unici finora ad averle vinte tutte. Cinque vittorie su cinque, 12 gol realizzati e soltanto uno subito: nessuno può vantare, al momento, lo stesso score degli uomini di Arne Slot.: tv,(Ansa) – Ilveggente.itTutto ciò nonostante un calendario tutt’altro che clemente: ilha battuto squadre del calibro di Bayer Leverkusen, Milan, Lipsia e soprattutto i campioni d’Europa in carica del Real Madrid, che due settimane fa si sono dovuti arrendere 2-0 ad Anfield.