Ilgiorno.it - Gira l’Italia dal ‘92, ora il burattinaio Elis Ferracini sogna il Giappone. “Vorrei portare lì il mio nuovo spettacolo”

Leggi su Ilgiorno.it

Busto Arsizio (Varese) – Dal 1992,, 58 anni,, da nord a sud, incantando grandi e piccini con le storie di cui sono protagonisti i suoi compagni di viaggio, i burattini dell’Allegra Brigata., la passione ereditata dal padre Rimes, operaio, che il tempo libero lo dedicava ai burattini, vincitore di numerosi premi tra cui quello dipiù bravo d’Italia, il Silvano d’oro,ora ha un sogno:un suo, davvero particolare, in. Motivo? Spiega il: “Loè dedicato al Judo, io sono cintura nera, e proprio dalla frequentazione con questa pratica ho creato i personaggi della storia, i due burattini, i loro nomi, Motapicu e Taiudo”. Sorridepronunciando le due parole: “Dal suono sembrano nomisi, invece sono espressioni in dialetto bustocco, usate, secondo la “pedagogia pratica” dei genitori delle generazioni, come la mia, cresciute senza internet e social, per lanciare una “allerta verbale” nei confronti di figli particolarmente discoli.