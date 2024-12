.com - Geminidi 2024: la pioggia di stelle che illuminerà il cielo di dicembre

Leggi su .com

Le, conosciute come una delle piogge di meteoriti più spettacolari e prolifiche, sono pronte a illuminare i cieli notturni tra il 13 e il 14. Questo evento annuale è una delle migliori opportunità per osservare meteore luminose e colorate, con un massimo di 120 meteore all’ora in condizioni ottimali di oscurità.Nonostante la luna quasi piena possa rappresentare una sfida per la visibilità, le meteore più luminose saranno comunque ben visibili. Ecco una guida per goderti al meglio questo incredibile spettacolo naturale.Lesono causate da frammenti dell’asteroide 3200 Phaethon, un oggetto celeste unico che combina le caratteristiche di un asteroide e di una cometa. Questo asteroide, che completa un’orbita attorno al Sole ogni 1,4 anni, ha lasciato una scia di detriti nello spazio, probabilmente a causa di una collisione avvenuta milioni di anni fa.