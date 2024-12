Gamerbrain.net - Fortnite: Arriva la Chat testuale!

Leggi su Gamerbrain.net

Dite la verità, quante volte vi siete chiesti come mai sunon era presente unadi testo pubblica o riservata al gruppo? Epic Games ha annunciato che la introdurrà finalmente quest’oggi, mediante un nuovo aggiornamento del gioco.Come Usare ladi Testo inCome da foto, ladIsi divide nei seguenti modi:Canale del gruppoQuando entri in un gruppo, accedi automaticamente al canale del gruppo.Puoitare con tutti i membri del gruppo, indipendentemente dall’isola in cui state giocando.Larimane attiva fino a quando resti sue fai parte del gruppo.Canale della partitaSe l’isola supporta questa funzione, puoi partecipare a unapubblica con tutti i giocatori della stessa istanza dell’isola.Rimane attiva fino a quando resti sull’isola.