Thesocialpost.it - Escavatrice usata per compiere le rapine, due colpi in un’ora: paura nel Foggiano

Leggi su Thesocialpost.it

Notte di terrore ad Apricena, nel, dove due audacihanno sconvolto la tranquillità del paese. Il primo colpo è stato messo a segno intorno alle 3 del mattino presso una rivendita di tabacchi: i malviventi, con l’ausilio di un’automobilecome ariete, hanno sfondato la saracinesca, portando via denaro e merce.Leggi anche: Sparatoria in superstrada durante un inseguimento dopo una rapina: gravissimo un uomoPoco dopo, un secondo assalto, ancora più grave, ha preso di mira una gioielleria. La banda, armata e con il volto coperto, ha utilizzato unaper abbattere la porta di ingresso. I rapinatori sono riusciti a prelevare una cassaforte contenente gioielli e denaro, caricandola su un furgone e fuggendo.Violenza e strategia criminaleDurante il colpo alla gioielleria, i malviventi hanno bloccato la porta dell’abitazione dei titolari, situata nelle vicinanze, e hanno persino picchiato uno dei figli per intimidire i presenti.