Top-games.it - Elden Ring BUILD PERFETTA per ogni situazione

Leggi su Top-games.it

Sei in un altro articolo dell’in questo caso laè stata inviata da Miglio21 che non ci ha fornito un suo social ma lo trovate spesso nella sezione commenti. Questo utente ci ha fornito unadavvero particolare, ma questo spazio può essere dedicato anche a te! Inviaci la tua creazione a [email protected] con una breve descrizione ed un tuo social se t’interessa.non esiste la. o forse si?Miglio si è già dimostrato un giocatore provetto e lo ha dimostrato ancora di più con questadavvero specifica e che ha aiutato molti giocatori ad avanzare nella loro avventura in. Laè al livello 150 e le statistiche sono le seguenti:Vitalità 55mente 20Tempra 30Forza minimo di 9Destrezza minimo di 14Intelligenza non necessaria, punti a sceltaFede 55Arcano non necessaria, punti a sceltaOra non so se sono io, ma i conti non mi tornano.