Sport.quotidiano.net - Da oggi i test ad Abu Dhabi. Circus già nel 2025: Sainz in missione con la Williams

Leggi su Sport.quotidiano.net

Per la Formula Uno ilè già cominciato. E non è un modo di dire. Ieri ad Abucon laè sceso in pista Carlos. Ufficialmente per esigenze promozionali. In realtà, l’ormai ex ferrarista aveva una fretta dannata di calarsi nella nuova dimensione. C’è da capirlo: dopo quattro anni spesi a Maranello, lo spagnolo sa quanto sia difficile la sfida che lo attende. In breve: il team che fu di Mansell e Piquet non vince un Gp dal 2012 (Maldonado in Spagna) e non conquista il titolo dal lontano 1997 (Jacques Villeneuve). Controllata da un fondo di investimento nordamericano, lasta tentando di risalire dal buco nero in cui è precipitata. Ha un ottimo esempio da seguire: la McLaren, tornata grande dopo una lunghissima astinenza. "Non subito". C’è chi sostiene che(quattro successi da ferrarista) abbia scelto lacome.