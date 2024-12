Quotidiano.net - Corea del Sud, il parlamento chiede l’arresto del presidente Yoon Suk Yeol

Seul, 10 dicembre 2024 – Continua la crisi politica indel Sud: ilha approvato – con 191 sì e 94 no – una risoluzione priva di effetti legali vincolanti chel’immediato arresto delSuk. Quest’ultimo si trova nell’occhio del ciclone da una settimana per aver proclamato un’impopolarissima legge marziale, salvo poi ritirarla sei ore dopo per via della bocciatura da parte dei deputati. Da quanto si è appreso, il capo dello Stato intendeva aumentare i propri poteri, imporre un coprifuoco e arrestare numerosi politici di spicco, legittimando le iniziative con una stretta per difendere il Paese dalladel Nord. Un altro provvedimento collaterale ordina un’indagine su, sull’ex ministro della Difesa Kim Yong Hyun, sull’ex capo di stato maggiore Park An Su e su altri funzionari coinvolti nella vicenda.