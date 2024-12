Lanazione.it - Cna edili e impiantisti Pisa lancia l'allarme: "Quale futuro per i bonus?"

, 10 dicembre 2024 - Sempre più famiglie e persone sono propense a investire nella riqualificazione, sicurezza ed efficientamento energetico delle proprie abitazioni ma, questa tendenza, è strettamente condizionata alla stabilità degli incentivi disponibili. Quali rassicurazioni in merito aizi minori? Quali certezze circa le ristrutturazioni al 50% ed ecoal 65%? Quali i passi significativi sia dal punto di vista economico che ambientale? Sono gli interrogativi e il grido dicheno le categorie deglie dei costruttori di CNAproprio oggi che la commissione Bilancio alla Camera ha iniziato la discussione sui 250 emendamenti ‘selezionati’ per la manovra 2025. “La manovra di bilancio varata dal governo, che sta ora iniziando il suo iter parlamentare, introduce una considerevole limitazione deizi minori in termini di aliquote, beneficiari e tetto di spesa.