Circeo Beni Confiscati e Spazi di Legalità finanziato il progetto del Comune

San Felice, 10 dicembre 2024 – Nuova vita per l’immobile confiscato alla criminalità e ubicato a ColleII, trasferito al patrimonio deldi San Felice: ildell’Ente, teso alla sua riqualificazione, è stato infatti ritenuto meritevole di finanziamento da parte della Regione Lazio, che ha riconosciuto un contributo per 116.476 euro nell’ambito dell’avviso “di”.L’ufficialità è arrivata con la determinazione G16388 del 03 dicembre, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 05 dicembre. Il finanziamento, si diceva, rientra nell’Avviso Pubblico “di” della Regione Lazio, che ha stanziato oltre 2,3 milioni di euro per sostenere la riqualificazione di immobiliin tutta la regione.