Cesenatico pericolo scampato per il maltempo | Pisciatello a un passo dall’esondazione

, 10 dicembre 2024 – Ile le piogge ininterrotte per due giorni consecutivi, hanno messo a dura prova la riviera. Asi sono allagate molte strade e luoghi pubblici, ma i problemi maggiori si sono verificati nelle cantine, nei parcheggi sotterranei delle abitazioni e nelle zone maggiormente soggette al fenomeno della subsidenza e dell’erosione marina. La città ha retto, mentre nelle campagne si registrano danni per i molti terreni agricoli allagati e gli edifici soggetti ad ingressioni di acqua dalle falde e dai terreni circostanti. I punti critici si sono registrati nelle campagne di Cannucceto e a Sala. In via Canale Bonificazione alcune abitazioni sono finite sott’acqua e la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. Le porte vinciane, l’imponente meccanismo che sbarra il porto canale per salvare il centro storico, hanno fatto ancora una volta il loro compito, con la supervisione del Coc, il Centro operativo comunale.