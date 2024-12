Lettera43.it - Cambio di poltrona in FiberCop: arriva un ex Open Fiber

Cambi dinel variegato e inquieto mondo delle tlc. Elisabetta Romano, da luglio del 2024 Chief Technology & Operations Officer di, la società controllata dal fondo americano Kkr dove è confluita la rete di Tim, lascerà l’azienda. Al suo postoStefano Paggi, una lunghissima carriera in Telecom Italia prima di approdare in, l’altra società della rete controllata da Cassa depositi e prestiti (Cdp) con gli australiani di Macquarie combattivi soci di minoranza, dove è stato direttore operativo e poi direttore acquisti, per poi mettersi in proprio nel 2022 con una sua società di consulenza.Elisabetta Romano lascia(Imagoeconomica).Stefano Paggi (Imagoeconomica).Articolo completo:diinun exdal blog Lettera43