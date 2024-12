Isaechia.it - Belve, Tina Cipollari travolgente: “L’opinionista è un mestiere che ho inventato io, guardando gli altri mi viene da ridere perché…”

sarà ospite questa sera ad una nuova puntata dicon Francesca Fagnani.L’amatissima opinionista di Uomini e Donne sarebbe stata chiamata a sostituire Teo Mammuccari, la cui resistenza alle domande pungenti della conduttrice non sarebbe andata oltre i cinque minuti ed avrebbe lasciato lo studio in preda all’ira., che del tono tagliente e sarcastico è la regina indiscussa, non si è affatto tirata indietro.Stando alle prime anticipazioni, si è mostrata molto sicura di sé e molto convinta dell’unicità del ruolo che ricopre. “Quasi tutti mi amano. Chi non mi ama conduce una vita triste” è solo una delle risposte che denotano la sua caratteristica spavalderia.Alla domanda se esista un erede che, ipoteticamente, possa sostituirla sulla sua storica poltrona del dating show, ha prontamente risposto:No, dopo di me basta.