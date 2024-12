Asl Roma 3 un cortometraggio per la salute mentale | il progetto del centro diurno Mazzacurati

Leggi su Ilfaroonline.it

, 10 dicembre 2024- Partiranno ufficialmente sabato 14 dicembre, all’interno di un appartamento in zona Ostiense a, le riprese di unscritto, diretto e interpretato dai giovani utenti deldella ASL3.Nell’ambizioso, che verrà presentato anche a Lo Spiraglio, Filmfestival della, sono stati coinvolti quasi dieci ragazzi: tre saranno gli attori principali, a due di loro è stata affidata la sceneggiatura e a un altro ragazzo la regia. Il resto del team che sta lavorando alsi è occupato della grafica e anche della realizzazione di un fumetto che ne racconta la trama.“Lo short film narra la storia di un re e di una regina in epoca medievale e anche di due studenti ai giorni nostri. Due ambientazioni completamente diverse, dunque, ma per capire il nesso tra le storie occorre vedere il corto”, l’invito di Viviana Muccini, psicologa della ASL3 che sta guidando gli utenti in questa nuova avventura e conducendo, prima del ciak di sabato prossimo, le prove all’interno del Teatro Porta Portese di Via Portuense a