Puntomagazine.it - Alta Irpinia: Controlli straordinari da parte dei Carabinieri

in: scattate denunce e sequestri di stupefacentiNei giorni scorsi, la Compagniadi Montella, sotto il coordinamento del Comando Provinciale di Avellino e in linea con le direttive impartite dal Prefetto Rossana Riflesso, ha condotto un servizioo di controllo preventivo del territorio.L’operazione, che ha visto l’impiego di numerosi uomini e mezzi, ha interessato sia le principali arterie stradali, con particolare attenzione alla SS 7 Appia (nota come Ofantina bis), sia il centro abitato.Nel corso delle verifiche alla circolazione stradale, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno contestato una decina violazioni al Codice della Strada, ritirato un documento di guida scaduto e denunciati in stato di libertà due soggetti di Lioni.