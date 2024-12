Ilrestodelcarlino.it - Allegni in Regione, ore decisive

Forlì, 10 dicembre 2024 – Sono ore di attesa febbrile nel mondo politico, prima di conoscere la composizione della giunta che accompagnerà il neo-eletto presidente dellaEmilia Romagna, Michele de Pascale: la nuova legislatura inizia venerdì con la prima seduta dell’assemblea. Molti attendono l’annuncio ufficiale con la lista dei nomi per domani. La fibrillazione per il nostro territorio riguarda la possibilità di avere un posto che manca ormai da 30 anni. Tutto ruota attorno a una domanda: ci sarà la sindaca di Bertinoro, e segretaria del Pd territoriale, Gessica? Innanzitutto, nominarla significherebbe decapitare un Comune, Bertinoro, a metà del primo mandato (è di pochi giorni fa la notizia che si voterebbe non nell’autunno del 2026, a cinque anni dal voto precedente, ma nella primavera del 2027), così come la federazione che guida da meno di due anni.