Zilla Fatu contro Solo Sikoa | Dove sei?!!

, figlio del compianto Umaga, si sta facendo un nome nel circuito indipendente, e in molti credono possa anch’egli approdare in WWEtroverebbe i vari altri membri della Bloodline. Durante una recente intervista,ha chiarito che lui si schiererebbe al fianco del Tribal Chief Roman Reigns e la cosa sembra trovare conferma sulla base dell’atteggiamento tenuto in occasione di un evento della GLCW tenutosi ieri.si schiera con Roman?Sembra proprio chevoglia stare dalla parte della OG Bloodline. Durante un evento del circuito indipendente tenutosi nella giornata di ieri, il figlio del compianto Umaga, ha espressamente chiamato in causacon la frase “Ehi!!?”. Poi ha puntato il dito al cielo, tipico gesto della Bloodline, e ha anche omaggiato Jey Uso con la catchphrase “YEET”.