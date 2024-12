Oasport.it - Volley femminile, le migliori italiane della 12ma giornata di A1: Antropova vince il duello da urlo, Adigwe risplende

Leggi su Oasport.it

SERIE A1EKATERINA: prestazione semplicemente magistrale da parte dell’opposto, cheampiamente lo scontro diretto con Paola Egonu e trascina Scandicci alla vittoria nel big match contro Milano. La bomber mette a segno 34 punti (3 muri e 5 ace) con il 45% in fase offensiva, confermandosi in stato di grazia.MERIT: Daniele Santarelli dà un po’ di respiro alla stella Isabelle Haak e si affida alla giovane opposto, che si fa ben valere fin dai primi scambi nella partita vinta da Conegliano contro Firenze: 16 punti con il 67% in attacco e impatto decisamente positivo.CRISTINA CHIRICHELLA: viene premiata come MVP in occasionevittoria di Conegliano contro Firenze, mettendosi in bella mostra con dieci punti (un muro, 80% in attacco): la prima parte di stagione è davvero di grande impatto per la centrale.