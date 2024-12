Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2024 ore 19:15

DELORE 19.05 MATTEO ROSSIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA LA VIABILITA’ AUTOSTRADALESULLA DIRAMAZIONESUD CODE IN SMALTIMENTO IN INGRESSO ADA TOR VERGATA AL RACCORDOSEGNALATO UN INCIDENTE TRA ANAGNI E FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI SULLA A1NAPOLI, PRESTARE ATTENZIONEPERMANGONO INVECE LE CODE A TRATTI DALLA TANGENZIALE EST AL RACCORDO ANULARE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 IN DIREZIONE TERAMOSTESSA SITUAZIONE SULLAFIUMICINO ALTEZZA VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONEMENTRE IN DIREZIONE FIUMICINO DA PARCO DEI MEDICI AL RACCORDO ANULAREANDIAMO SUL RACCORDO ANULAREIN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO DALLA PONTINA ALL’APPIA E TRA PRENESTINA E IL BIVIO PER LA A24MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI DA CASSIA BIS A SALARIA , TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E PIU AVANTI TRA PISANA E PESCACCIOPROCEDENDO VERSO SUDCODE A TRATTI PER TRAFFICO SULLA COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E ACILIASULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO ANULARE E VITINIAE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA VIA PORTUENSE A VIA DELLE FRASCHETUTTO IN DIREZIONE OSTIAPER IL TRASPORTO FERROVIARIORALLENTATA LA LINE ALTA VELOCITA’NAPOLI IN DIREZIONE NAPOLI PER UN CONTROLLO TECNICO AD UN TRENO NEI PRESSI DI SALONEI TRENI ALTA VELOCITà REGISTRANO RITARDI FINO A 30 MINUTIDA MATTEO ROSSI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE.