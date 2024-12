Ilgiorno.it - Un cerotto per erogare l’insulina ai diabetici, al via all’ospedale di Legnano la prima sperimentazione in Italia

(Milano), 9 dicembre 2024 – Debutta inall'Ospedale di, presidio capofila dell'Asst Ovest Milanese, "un nuovo modello avanzato di microinfusore per il trattamento del diabete di tipo 1". Il dispositivo, applicato questa mattina nell'ambulatorio di Diabetologia a una giovane paziente, è "lapatch pump monolitica con inserzione automatizzata senza necessità di catetere, in grado diin continuo l'insulina comunicando con un sensore per la rilevazione glicemica". Ad annunciarlo è Antonino Mazzone, a capo del Dipartimento di Area medica dell'azienda socio sanitaria territoriale alle porte di Milano. "Oltre a consentire di regolare in modo automatico l'erogazione dell'insulina", il nuovo microinfusore “a” "si presenta piccolo e discreto – sottolinea Mazzone – permettendo di vivere al meglio la quotidianità, migliorando il benessere psico-fisico e la qualità di vita delle persone con diabete".