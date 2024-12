Justcalcio.com - TS – “Prima di me l’Inter faticava in Europa. Ottavi? 18 punti e ci siamo”

2024-12-09 22:09:36 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport:LEVERKUSEN (Germania) – “Sappiamo il cammino che abbiamo avuto finora, è stato ottimo e sappiamo che a 17potresti esserci, ma a 18 ci sei sicuramente. Ci mancano tre partite, domani giochiamo contro una delle squadre più forti d’che in sedici mesi ha perso tre partite. Cipreparati, sapendo che incontriamo una squadra molto molto forte“. Alla vigilia del match valido per la sesta giornata del super girone di Champions League contro il Bayer Leverkusen il tecnico delSimone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa: “Il Bayer ha perso solo 3 partite nelle ultime 75, di cui una contro l’Atalanta? Sappiamo che affrontare l’Atalanta non è mai semplice, ciconcentrati sul Leverkusen: l’abbiamo visto e rivisto, perché ultimamente ha giocato a quattro in difesa, per lunghi tratti a tre.