Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-12-2024 ore 10:30

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità potature in corso in viale delle Milizie la strada è chiusa l’altezza della civico 40 di piazza delle Cinque giornate sono deviate su percorsi alternativi 7 linee di bus venerdì trasporti pubblici a rischio nel Lazio a causa dello sciopero generale di 24 ore indetto a livello nazionale dal sindacato USB al’agitazione coinvolgerà la rete Atac bus periferici gestiti dagli operatori privati in Regione invece saranno interessate le reti Cotral è Astral dalle 830 alle 17 e dalle 20 A fine servizio quindi saranno possibili stop su bus tram filobus metropolitane sulle ferrovie urbane termini Centocelle metro mare enord i primi possibili disagi già nella notte tra giovedì e venerdì sulla rete dei bus contrassegnati dalla lettera N saranno comunque assicurate le fasce di garanzia venerdì il servizio Sara regolare dall’inizio delle corse diurne fino alle 8:30 e poi dalle 17 alle 20 tutti gli aggiornamenti sumobilita.