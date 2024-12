Iodonna.it - Tra i colori moda dell’inverno il rosso ha un posto d’onore. Ecco come abbinarlo con stile, non solo il giorno di Natale

Leggi su Iodonna.it

Il maglioneè tra i must-have2024. Nella variante più accesa, fuoco o lacca, la tonalità brillante e audace si posa su tutto nel 2024: dalle borse agli abiti alle scarpe.cinque outfit di tendenza percon.Sulla t-shirt biancaIl primo stratagemma per indossare conogniun classico maglionegirocollo, la sovrapposizione a vista sulla t-shirt bianca. Leggi anche › Il maglione: 5 idee pertutti i giorni. Prima e doposciarpaAnnodare il maglione è il trucco di styling dell’autunno-inverno 2024/2025. Un’arte, non c’è che dire, da sperimentare più e più volte.Over, versione mini abitoUn maglioneoversize dal taglio ampio si trasforma in un avvolgente e originale mini abito.