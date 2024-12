Gamerbrain.net - The First Descendant: SKIN GRATIS di Ultimate Bunny per tutti i giocatori

Se giocate a The, sarete lieti di sapere che è possibile ottenereladi, grazie ad un evento natalizio, che prevede ben 14 ricompense giornaliere per.The– Gamerbrain.netRicompenseper TheLe ricompense che potete ottenere sono:Mod, emote e monete per personalizzare l’esperienza di gioco.Due armi uniche:Enduring LegacyGreg’s Reversed FateBox Speciale come ricompensa finale al 14° giorno.Aprendo il forziere, ipotranno scegliere tra:Ultra), una versione avanzata del personaggio.Dueesclusive per Sharen, compatibili anche con la sua variante Ultra.Come potete vedere le ricompense sono facilmente ottenibii con il solo accesso giornaliero, dunque non dovete completare missioni, sconfiggere boss o raccogliere materiali, non vi è alcuna azione richiesta a parte loggarsi ogni giorno e riscattarle!