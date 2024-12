Ilveggente.it - Tennis, errore madornale: tifosi in rivolta, non doveva farlo

, stavolta li ha proprio fatti infuriare: il campione è ufficialmente sotto accusa.“Gli ultimi mesi sono stati una tempesta silenziosa di evoluzione. Attraverso difetti, rischi e infinite possibilità, la vita rivela la sua bellezza, non nella perfezione, ma nella sua audace imprevedibilità. Cosa ci aspetta? Solo il tempo ce lo dirà”. Già solo la didascalia sembrava suggerire che qualcosa non andasse. Ma, nel caso qualcuno avesse dubbi in merito, il video nel carosello da lui postato dovrebbe averli, ad uno uno, fugati tutti.in, non(AnsaFoto) – Ilveggente.itHa lasciato il popolo dei social senza parole il modo in cui Stefanos Tsitsipas, reduce da una stagione non proprio brillante, ha voluto sintetizzare gli ultimi due mesi di questo 2024.