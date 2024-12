Lanazione.it - Successo per il Premio Nazionale “Cultura della Pace-Città di Sansepolcro” Edizione 2024

Arezzo, 9 dicembre– ResocontoCerimonia di Premiazione deldiSi è svolta sabato 7 dicembre, nella suggestiva cornice dell’Auditorium di Santa Chiara a, che ha vestito i coloribandiera, la cerimonia di premiazione deldi, un evento giunto alla 17^e che ha celebrato l’impegno e la ddi figure e realtà che, attraverso il loro lavoro, promuovono valori fondamentali come la solidarietà, la giustizia sociale e la. Ad aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento, come annunciato nei giorni precedenti, è stato il musicista Paolo Jannacci, premiato per il campo di indagine “musica, memoria e lavoro”.