Digital-news.it - Sky annuncia ampliamento partnership con Warner Bros. Discovery nel Regno Unito e in Irlanda

Leggi su Digital-news.it

L'accordo esistente è stato esteso fino all'inizio del 2026, fino al lancio di Max, il servizio di streaming premium di, nele in.Dopo il lancio di Max, il nuovo accordo consentirà ai clienti di Sky e NOW di usufruire di più contenuti senza costi aggiuntivi grazie all'accesso in bundle al servizio di streaming che offrirà esclusivamente nuovi show originali HBO e Max e molto altro ancora.Le serie esistenti e quelle future continueranno a essere trasmesse su Sky Atlantic per i clienti Sky, mentre i film pay saranno proiettati su Sky Cinema.Sky e(WBD) hannoto oggi unaa lungo termine nele in, ampliando la loro collaborazione per portare il meglio della televisione e dei film di