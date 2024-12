Thesocialpost.it - Pietro gioca ad Affari Tuoi ma cade nel tranello del Dottore: come è finita

Domenica 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, protagonista diè stato, un ottico di San Giovanni Rotondo con la passione per le moto condivisa con sua moglie, presente al suo fianco. Con il pacco numero 12, la partita ha preso il via alle 20:45 sotto la conduzione di Stefano De Martino.Inizio difficile: svanisce il sogno dei 300mila euroLa prima apertura, il pacco numero 1 del Trentino Alto Adige, elimina subito i 30mila euro, e dopo pochi tiri il sogno di vincere i 300mila euro si polverizza davanti agli occhi increduli di. La fortuna sembra non voler sorridere, ma i pacchi blu resistono e tengono viva la speranza. Tra musica e ironia, ilpropone un primo cambio senza offerta:rifiuta, fedele al pacco assegnatogli dal destino.Salgono le cifre, ma anche la tensioneCon abilità,elimina tre pacchi blu: 75 euro, 1 euro e 5 euro, scatenando l’entusiasmo in studio.