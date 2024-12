Ilfattoquotidiano.it - Personale Ata, allarme dei sindacati: ritirato l’emendamento per la proroga di 10mila contratti legati ai fondi Pnrr

Quasi diecimila collaboratori scolastici e amministrativi rischiano di non vedereto fino a giugno il proprio contratto. Stiamo parando delAta assunto fino allo scorso anno per gestire le procedure legate ai. A lanciare l’in queste ore è il segretario nazionale della Uil Scuola, Giuseppe D’Aprile. A ritirare10.5 che riguardava il rinnovo deiè stata proprio la maggioranza di Governo con la deputata di Fratelli d’Italia Grazia Di Maggio che ha fatto marcia indietro in commissione. Già lo scorso anno la legge di Bilancio aveva finanziato gli stipendi fino al 15 aprile. Solo grazie alle pressioni delle organizzazioni sindacali, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara alla vigilia della scadenza aveva annunciato la disponibilità di 14 milioni, reperiti nel bilancio del Mim, per non lasciare a casa questi lavoratori.