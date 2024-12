Agi.it - Palazzo Farnese e le fontane tornano a risplendere dopo un lungo restauro

AGI -3 anni e mezzo di lavori torna a splendere la facciata principale di, così come le duesulla piazza restaurate negli ultimi mesi. "Volevamo fosse pronta per il Giubileo - ha detto l'ambasciatore di Francia in Italia Martin Briens, all'inaugurazione odierna con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri - è un magnifico risultato, con una stretta cooperazione italo-francese". Di "lavoro straordinario" ha parlato anche il sindaco, "che ci restituisce oggi la facciata delin tutta la sua meraviglia". I lavori sulla facciata del- sede dell'Ambasciata di Francia in Italia e dell'Ecole francaise di Roma - avevano preso il via nel 2021: in questi anni di cantieri, "abbiamo sempre cercato di mantenere un po' di bellezza - ha ricordato l'ambasciatore Briens - con progetti ambiziosi", quali il trompe-l'oeil 'Punto di fuga' e opere di giovani street artists francesi e italiani, nonché con la mostra sui Giochi olimpici e paralimpici di Parigi 2024.