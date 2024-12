Ilrestodelcarlino.it - Neve e temporali, continua l’allerta arancione in Emilia Romagna: occhio ai fiumi

Bologna, 9 dicembre 2024 –, freddo, pioggia eai: persiste la condizione di maltempo su tutta l’, in quantola circolazione depressionaria sul Mediterraneo. Domani, martedì 10 dicembre, continuerà a nevicare sugli Appennini Modenese, Bolognese e Romagnolo sopra gli 800 metri. Nel resto dei territori invece pioverà e farà freddo. La nuova allerta meteo di Arpae – che scatta a mezzanotte di martedì e durerà 24 ore – è prevalentemente gialla per questi fenomeni in. Diventa inveceinper quanto riguarda le criticità idraulica e idrogeologica. Sono queste ultime le conseguenze della forte pioggia che continuerà a interessare laun po’ tutt’oggi. Vediamo nello specifico le aree interessate. Allerta: ecco doveriguarda la situazione deie le frane.