Mafia 4 | The Old Country sarà presente ai The Game Awards 2024 con un nuovo trailer

Take-Two Interactive e 2K hanno rotto gli indugi ed hanno annunciato ufficialmente che4: The Old, confermando di conseguenza che il gioco sviluppato da Hangar 13uno dei protagonisti dei The, show dove verrà mostrato nello specifico un.Quindi sì, dopo l’annuncio del titolo avvenuto nel corso dellascomcon un teaser, ilcapitolo della serie è pronto a mostrarsi nuovamente durante l’ormai imminente evento condotto da Geoff Keighley, in programma tra pochi giorni.Ambientato nella Sicilia d’inizio ‘900,4: The Oldpromette di raccontare una storia avvincente con un’ambientazione inedita per la serie. Il doppiaggio, interamente in siciliano, riflette l’attenzione al dettaglio e il desiderio di autenticità storica da parte degli sviluppatori.