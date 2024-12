Sport.quotidiano.net - Ligue 1: secondo pareggio di fila per il PSG, ma il primato resta suo

Roma, 9 dicembre 2024 – Forse è presto parlare di pareggite per il Paris Saint-Germain, ma ildifa suonare un campanello d’allarme in casa dei parigini, dato che ora Marsiglia e Monaco non sono poi così distanti. La squadra di De Zerbi, infatti, nel posticipo contro il Saint-Étienne ha trovato la terza vittoria consecutiva, portandosi a 5 punti di distacco dal PSG in testa, accompagnata dal Monaco, che ha superato 2-0 il Tolosa nella giornata di sabato. Vince anche il Lille, che sconfigge il Brest per 3-1, mentre il Lione esce dal Raymond Kopa di Angers senza subire alcun gol e segnandone 3, conquistando la seconda vittoria consecutiva e rimanendo saldamente al quinto posto in classifica. Le partite della quattordicesima giornata di1 Lille – Brest si apre con la rete al 7’ su rigore da parte di Jonathan David, che poi firmerà una doppietta al 69’ sugellando ilnella classifica marcatori con 11 centri, a +1 su Barcola in seconda posizione.