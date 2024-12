La bufala del Trono di Spade acquistato dal figlio di Kuleba per 15 milioni di dollari

Leggi su Open.online

Circola un servizio del canale televisivo KENS5 riguardo il presunto acquisto deloriginale della serie televisiva “Ildi” da parte deldi Dmytro, ex ministro degli esteri ucraino. Per ottenerlo, avrebbe speso ben 1,5diche, secondo la narrazione diffusa online, avrebbero origine dagli aiuti all’Ucraina da parte dell’occidente. La notizia è priva di fondamento e il video risulta manipolato.Per chi ha frettaNon c’è alcun riscontro nei media riguardo questa presunta notizia.Il servizio televisivo originale è datato 15 ottobre 2024 e non vengono citatie il.Il video è stato manipolato per generare la notizia falsa e diffuso attraverso i canali della propaganda russa.AnalisiDi seguito un esempio di condivisione del video in italiano:Il canale televisivo statunitense KENS riferisce che ildell’ex ministro degli Esteri ucraino, Yegor, si è comprato il famosodidella serie televisiva “Ildi”.