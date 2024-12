Metropolitanmagazine.it - Jay-Z è stato accusato di aver violentato una tredicenne insieme a Diddy

Che il caso Pavrebbe scatenato un effetto domino di proporzioni bibliche era nell’aria da tempo. Sembra che, ora, le tessere stiano iniziando a traballare, e il primo a rischiare di cadere è Jay-Z. A travolgere il rapper, infatti, è l’accusa distuprato una bambina di tredici anni proprioa Sean “” Combs, da mesi al centro di uno scandalo senza precedenti. A puntare il dito contro il marito di Beyoncé è l’avvocato Tony Buzbee, che ha già avanzato più di venti cause contro Combs.Secondo il legale i due avrebbero avvicinato la ragazza e, dopola stordita con un drink, l’avrebbero violentata a turno. I fatti risalirebbero al 2000, e lo stupro si sarebbe consumato durante una festa tenutasi dopo gli MTV Music Awards. A a denuncia è stata presentata in forma anonima dalla presunta vittima, la quale, ad ottobre, aveva giàCombs, sottolineando come, nella faccenda, fosse coinvolto anche un altro volto illustre, fino ad ora non identificato.