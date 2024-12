Lettera43.it - Jay-Z accusato di aver violentato una 13enne assieme a Puff Daddy

«Verrà il giorno in cui faremo altri nomi oltre a quello di». A fine ottobre, il legale Tony Buzbee che rappresenta diverse vittime del produttore, aveva parlato di grandi celebrità presenti alle sue feste private a base di sesso e droga. Circa un mese dopo, ha puntato il dito contro Jay-Z. Secondo l’accusa, i due avrebberouna ragazza di soli 13 anni stordita dopoassunto un drink forse contenente sostanze stupefacenti. I fatti risalirebbero al 2000 e si sarebbero verificati a casa del magnate dell’hip-hop dopo gli Mtv Video Music Awards a New York. Immediata la replica del rapper e marito di Beyoncé, che ha parlato di «affermazioni idiote» che fanno parte solo di «un tentativo di ricatto» nei suoi confronti.pic.twitter.com/jl8sgOllCM— Roc Nation (@RocNation) December 9, 2024LEGGI ANCHE:resta in carcere: negata per la terza volta la libertà su cauzioneJay-Zdi stupro con: la denuncia e la replica del rapperA denunciare Jay-Z eè una donna, che ha preferito restare anonima, che nel 2000 si presentò al Radio City Music Hall per partecipare agli Mtv Vmas pur essendo senza biglietto.