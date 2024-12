Ilgiorno.it - Isorella, operaio cade da un carroponte: volo di 6 metri, grave in ospedale

(Brescia) – Infortunio in azienda questa mattina – lunedì 9 deicembre – poco dopo le 9 nella sede della Biffi di via dell’Industria a, nel Bresciano. A comunicarlo è Areu, che spiega che undi 49 anni, per motivi ancora da spiegare, è caduto da un, da una altezza di sei. Stava eseguendo alcune opere di manutenzione. I presenti hanno chiesto immediatamente aiuto al numero unico per le emergenze 112. Gli operatori della centrale di Brescia hanno mandato sul posto i soccorritori del 118, con ambulanza e eliambulanza, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Dopo essere stato stabilizzato, il lavoratore è stato condotto inagli Spedali Civili di Brescia. Il codice è rosso. Sul luogo dei fatti c'erano le forze dell'ordine.