Il Napoli di Conte è in fase di stagnazione tattica ha smesso di essere verticale

La (prima) spia rossaLa sconfitta contro la Lazio 0-1, molto più che quella contro l’Atalanta, deve necessariamente far accendere una spia rossa nel cruscotto di Antonio. La prima spia rossa da quando ilha iniziato auna squadra-di-, cioè dopo la partita contro il Verona a Ferragosto. Il motivo è presto detto: nonostante la presenza dei titolari, gli azzurri hanno fatto un’estrema fatica apericolosi in attacco. Sono stati prevedibili, per la Lazio è stato relativamente semplice uscire indenne dal Maradona.Inoltre, e non è una cosa secondaria, la squadra di Baroni ha conquistato tre punti senza mai piegarsi al, intendiamo dal punto di vista tattico., insomma, ha perso i punti e il duello strategico con il suo avversario di giornata. E l’ha perso perché a oggi, il suo, sembrarimasto intrappolato/impantanato in una serie di equivoci irrisolti.